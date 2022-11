Vene propagandatelevisioonis kuulutati, et sõda õhutavad agressiivsed Euroopa naised, sealhulgas Kaja Kallas

„Annalena Baerbock (Saksamaa välisminister - toim), jah. Tahaks ainult öelda tuntud fraasi saksa keeles: „Das ist fantastisch!“ („See on fantastiline!“ - toim). Ma ütleksin rumaluse, pretensioonide, mingi erandlikkuse tase on lihtsalt üle igasuguste piiride. Need on naised sellest koduperenaiste sarjast, sellest põlvkonnast, kes istusid seal kuskil Euroopa köökides nagu Liz Truss (Suurbritannia endine peaminister - toim), kes välgatas sellise ereda tähekesena Suurbritannia poliitilises taevas, teenis endale pretsendenditu pensioni ja 44 päeva hiljem kustus. See on selline, ma ütleksin, agressiivsete Euroopa naiste põlvkond, kes oma karjääride algetapis olid peaaegu sotsialistid, jutlustasid mingeid kommunistlikke põhimõtteid, võitlesid keskkonna eest, võitlesid Ameerika baaside ja Ameerika relvade vastu Euroopas, ja hiljem mingite asjaolude tõttu muutsid oma poliitilisi vaateid, aga ma arvan, et kogu see agressiivsete Euroopa naiste põlvkond, me näeme neid kõikjal. See on ka Ursula von der Leyen (Euroopa Komisjoni president - toim), see on ka Eesti peaminister, Soome peaminister. Need Saksa naised, kes juhivad muu hulgas Saksamaa kaitseministeeriumi. Selline ma ütleksin võhiklik, harimatu, russofoobne, aga küllaltki jultunud sotsiaalne grupp. Just nemad on uue sõja provokaatorid ja süütajad,“ teatas Korotšenko.