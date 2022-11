OTSEBLOGI | Zelenskõi: on nonsenss, et kuritegeliku sõja pidajal säilib ÜRO julgeolekunõukogus vetoõigus

Zelenskõi ütles, et Ukraina teeb ettepaneku, et julgeolekunõukogu võtaks vastu resolutsiooni igasuguse energeetikaterrori hukkamõistmiseks.

„Vajalik on kõigi reaktsioon, kes toetavad ÜRO hartat. Vajalik on tagada Ukraina, Euroopa ja kõigi selle agressiooni tagajärjel kannatavate rahvaste julgeolek,“ ütles Zelenskõi.

„Lõpuks tuleb taastada õiglus ÜRO enda struktuuride sees: terroririik ei tohiks osaleda ühelgi hääletusel oma agressiooni, oma terrori küsimustes. See on tupik, kui see, kes sõja esile kutsus, kui see, kes kannab vastutust terrori eest, blokeerib ÜRO julgeolekunõukogu iga katse oma mandaati täita,“ ütles Zelenskõi.