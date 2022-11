EKRE tegi ettepaneku kutsuda Raimond Kaljulaid Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe kohalt tagasi

Põlluaas juhtis kirjas tähelepanu, et ärimehed Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko, kellele on esitatud kahtlustus enam kui poole miljardi euro suuruses krüptorahakelmuses ja rahapesus, olid 2019. aasta europarlamendi valimistel Raimond Kaljulaidi suurimad toetajad, annetades kampaaniaks 25 000 eurot.



„Ei ole mõeldav, et Riigikogu riigikaitsekomisjoni juhib isik, keda toetavad rahvusvahelise haardega kurjategijategijad. Riigikaitsekomisjon tegeleb Eesti Vabariigi, NATO ja teiste meie liitlaste kaitsevaldkonna küsimustega, omab ja käsitleb salastatud teavet ning võtab vastu olulisi riigikaitselisi otsuseid. Komisjoni liikmete, eriti selle esimehe suhtes, kehtivad kõrgendatud nõuded. Nii otsesed kui ka kaudsed seosed rahvusvaheliste kurjategijatega kujutavad endast selget julgeolekuriski ja kahjustavad Eesti mainet meie liitlaste silmis,“ ütles Põlluaas.



„Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Raimond Kaljulaidi avalikkusele antud selgitused ei ole olnud piisavad ning näitavad tema suutmatust hinnata olukorda ja oma vastutust adekvaatselt ning ka seda, millised võivad olla tema rahastajate võimalikud motivatsioonid. Eriti aktuaalne on see praegu, mil Venemaa peab sõda Ukraina iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse hävitamiseks ning tegeleb mõjutustegevusega teiste riikide, sealhulgas Eesti vastu.“