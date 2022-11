VIDEO | Riigikogus läks Ratase ja Kallase vahel ragistamiseks. Ratas: kutsun teid korrale

Komisjonide kohta kostis Kallas (Reformierakond), et riigikogu valib esimehed ise. „Riigikogu valib ka juhatuse ise. Te saate komisjonide esimehed tagasi kutsuda, kui ei meeldi. Ainuke probleem on riigikogu esimehega, keda mitte keegi ei saa tagasi kutsuda, kuigi tal ei ole riigikogu enamuse toetust. Seda võimalust ei ole, aga kõik muud asjad te saate väga hästi. Te teate väga hästi riigikogu kodu- ja töökorda, millised on need tööriistad, mis on teie käsutuses. Ei ole minu asi täitevvõimu esindajana öelda, kes või kuidas riigikogu oma tööd korraldab,“ lausus Kallas.