„See oli tohutu šokk, nägime Vene taktikalisi lahingugruppe koondumas, aga erinevatel riikidel olid eri vaatenurgad,“ ütles Johnson. „Saksa vaatenurk oli see, et kui see juhtub, oleks see katastroof ja parem oleks, kui see kõik kiiresti lõppeks ning Ukraina alistuks. Selleks olid kõikvõimalikud mõistlikud majanduslikud põhjused. Mina ei saanud seda toetada, ma arvasin, et see on katastroofiliselt vale mõtteviis. Aga ma saan aru, miks nad niimoodi tundsid ja mõtlesid.“