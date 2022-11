DELFI FOTOD | Venemaa andis Kiievile raketilöögi, on hukkunuid

Üle Kiievi on tööle pandud nn „võitmatusepunktid“, kus on generaatorite abil tagatud küte, sidevahendid ja samuti toit, lisas sõjalise administratsiooni juht Oleksii Kuleba Telegramis. Tema teatel on oblastis kannatada saanud mitu kriitilise tähtsusega taristuobjekti. „Tabamused on olnud ka Võšhorodi kõrgelamutes ja Tšabanõ erasektoris,“ kirjutab ta. „Üle 20 ohvrile osutatakse juba kogu vajalikku abi. Kahjuks on üks hukkunu.“