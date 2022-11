Tuntud eesti influencerid panevad end proovile parima mobiilifoto väljakutses

Nii Ženja kui Victoria sotsiaalmeediakontodelt leiab sadu imelisi pilte inspireerivatest reisidest, põnevatest sündmustest, säravatest inimestest, silmapaistvatest outfittidest kui ka paljust muust, mis nende ümber igapäevaselt toimub. Nende pildid ja videod, olgu siis storyde või reelsidena, on enamasti nii inspireerivad, et saavad alati sadade ja tihti koguni tuhandete inimeste tähelepanu. Huawei tegi aga mõlemale ettepaneku osaleda Huawei Mate 50 Pro väljakutses, et selgitada välja, kui hästi õnnestub neil püüda pildile emotsioone kolme erineva kategooria raames.

Kuidas püüda telefoniga pildile kaunid hetked pimedal ajal?

Nii panevadki mõlemad suunamudijad end Huawei fotoväljakutses proovile ning katsetavad, kui hästi õnnestub neil teha pilte telefoni öörežiimiga. Eelise siin annab aga see, et tänu nutitelefonide pidevale arengule on nüüd uusimates mudelites nagu Mate 50 Pro olemas ka eriti võimas valgustundlikkus, mis on võrreldav peegelkaameratega, ja algoritmid, mille abil saab teha teravaid ja detailseid öiseid võtteid koos kalibreeritud heledusega ning külmade ja soojade toonidega. See tähendab, et telefonikaamera öörežiim võimaldab jäädvustada kvaliteetseid fotosid ka ilma et objektide piirjooned ära hajuksid, elemendid pildilt suure kontrasti tõttu ära kaoksid või värvigamma ebarealistlikuks muutuks.