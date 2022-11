KUULA SAADET | Ärilainel: kuidas mõjutab keeruline majandusolukord laenuvõimekust?

Saatejuht küsis saate alguses külalistelt naljaga pooleks, kas pankuritel ei oleks hetkel hoopis kõige parem aeg puhkusele minekuks ja viitas uudistele, et laenunõudlus on viimasel ajal korralikult vähenenud ja üldine meeleolu ettevõtluskeskkondades pigem hall. „Õnneks see asi nii hull ei ole. Me tahame oma klientidega koos olla nii väga headel kui ka natukene keerulisematel aegadel ja nendele panga poolt tuge pakkuda,“ ütles Indrek Julge ja lisas, et laenunõudlus pole kusagile kadunud ning uusi projekte võetakse endiselt ette, kuigi neid enne põhjalikumalt läbi kaalutakse.