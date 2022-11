NIMEKIRI, VIDEO ja BLOGI | Saladuseloor kerkib. Millised punamonumendid tuleb kohe minema vedada?

Töö käigus kaardistati ebasobilike sümbolitega tähistatud hauatähised või mälestusmärgid ja selgitati välja, kellele need kuuluvad. Ühtlasi pidi töögrupp välja töötama teisaldamist või kõrvaldamist toetava õigusliku aluse ning viimaks väärikalt ja lugupidavalt Eesti avaliku ruumi neist puhastama.

Eesti avalikus ruumis on hinnanguliselt 200-400 okupatsioonivõimu sümboleid kandvat mälestusmärki või hauatähist. Nende kohta ei olnud seni olemas üht, täielikku ja ammendavat andmebaasi. Just seda kaardistust soovitigi koostada.

Loomeliidud olid salastatuse vastu

Loomeliidud heitsid ette, et töörühma liikmete nimed, protokollid ega otsused ei ole avalikkusele teada. „Kõik avalikku ruumi puudutavad otsused ning arutelud on Eesti Vabariigis olnud avalikud ja sedasi peab ka jääma,“ märgiti pöördumises, lisades, et komisjoni läbipaistvaks muutmine annaks ka otsusele suurema legitiimsuse.