Kas Noblessneris hukkunud noormehe elu võttis libedus? Haldaja vastus etteheidetele: kogemata seal merre kukkuda ei saa

„16 sekundit... 16 sekundit, et laps kukub libedaga Noblessneri sadamakai ääres põlvili, ajab end pooleldi üles ja libiseb taas ning kukub kahe istepalgi vahelt pea ja selg ees otse jäisesse vette,“ kirjeldab traagilist õnnetust Noblessneri sadamakail üks isik, kes kuulus laupäeva öötundidel hukkunud noormehe otsijate nimistusse. Politsei on teadupärast näidanud videolõike surma saanud Simoni lähedastele, kirjelduse näol on ilmselt tegemist lähedaste ümberjutustusega.