Stilist Ženja Fokin jagab 5 nippi, mis aitavad tal jõulueelses saginas nutikalt toime tulla

Stilist ja moeekspert Ženja Fokin on üks neist paljudest, kellele tähendab peagi algav jõuluperiood aasta üht tihedaimat tööhooaega. „Mul ei ole olemas tavalist päeva. Iga päev on eriline ja kuidas sellega hakkama saan, on kindlasti suhtumise küsimus,“ märgib ta. Oma tempoka ajakava ja paljude eri projektidega jääb ta silma ka hea ajaplaneerijana.

1. Tekita hea algus igaks päevaks

Kuigi kiired ajad võivad paratamatult tekitada meis soovi oma tempot veelgi tõsta, et rohkem tegevusi päeva ära mahutada, võib tähtsatele asjadele keskendumine rapsimise asemel tuua Fokini sõnul hoopis tõhusamad tulemused. „Kuigi telefon on mulle ülioluline töövahend, siis hommikul ärgates ei asu ma kohe telefonis kirju ja teavitusi lugema, vaid võtan aega molutamiseks – nagu Fred Jüssi õpetab. Kui kohe infomürasse sukeldume, hakkame endale justkui jäneseurgu kaevama, mis on täis teiste poolt meile loodud ülesandeid ja kust pärast välja ronida on raske,“ selgitab ta. Nii alustab pidevalt mitme projekti kallal toimetav stilist ka ise päeva hoopis sellega, et võtab esmalt endale aega kas meditatsiooni, jooga või raamatuga ning paneb sel moel päevale aluse, kust edasi värske energiaga töö kallale asuda.

2. Vali nutikad töövahendid