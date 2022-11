KUULA | „REAALSUSKONTROLL“ | Liisa Pakosta ja Ingrid Veidenberg: koolide pingeritta sättimine õhutab koolikiusu

Saates peatutakse pikemalt koolikiusul ja selle tekkepõhjustel. Paraku tõdevad naised, et koolikiusu õhutab ka haridus- ja teadusministeerium, pannes igal aastal Eestimaa koolid riigi kesmiste tulemuste alusel pingeritta. Ministeerium tõdeb oma pressiteates ka ise, et koolide pingenimekiiri võib põhjustada nii õpilastes kui ka õpetajates ebavõrdset kohtlemist, aga miks me neid riigieksamite tulemusi siis niimoodi mõõdame? Kui vaatame koolide tasemete erinevust, siis on see valus. Oleks tahtnud ministeeriumi pressiteatest hoopis lugeda, kuidas aidatakse järele neid koole, kelle tulemused olid katastroofiliselt madalad. Riigieksamid tegi ainult 1452 kutsekooli lõpetajat, mis on käputäis. Selleks, et kutsekooli lõpetanu saaks minna edasi õppima, on tal aga riigieksameid vaja. Kui taseme vahe on kutsekoolide ja gümnaasiumide vahel pööraselt suur, on see tupiktee kutsekoolide lõpetajatele edasiõppimiseks. See on suur riiklik probleem, millega tuleks tegeleda. Selle asemel, et aastast aastasse koolide ebavõrdseid eksamitulemusi väljanäitusele panna.