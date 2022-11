Kalle Laanet: julgeolek on tervik

Septembris kiitis Reformierakonna juhatus heaks erakonna valimisprogrammi põhimõtted julgeolekupoliitikas , muu hulgas kaitsekulude tõstmine 3% sisemajanduse kogutoodangust, maakaitseväe isikkoosseisu tõstmine 20 000 inimeseni ja riigikaitseõpetuse tavapäraseks õppeaineks tegemine koolides. Need on sammud, mis suurendavad kõikide Eesti inimeste kaasatust riigikaitsesse ja on praeguses julgeolekuolukorras väga vajalikud.

Muidugi peab Eesti kaitsevõime tugevdamine olema pidev ja järjepidev, et ühelgi agressoril ei tekiks mõtet meid rünnata. Õnneks ongi see juba mõnda aega olnud valitsuse peateema ehk riigieelarveline panus riigikaitsesse on tugevam kui kunagi varem.

Järgmise nelja aasta jooksul investeerime oma maksuraha kaitsevaldkonna hangetesse peaaegu 2,5 miljardit eurot ehk üle poole kogu kaitsekuludest (53,6%). Tegemist on enneolematult suure osaga riiklikest kuludest, sellega on Eesti täitnud NATO vastava eesmärgi suure varuga.

Ühendkuningriik on Eestis juhitava NATO lahinggrupi juhtriik, britid on siin nii sõdurite kui ka tipptasemel sõjatehnikaga. Lisaks kaitsevad hetkel Ämaris Eesti ja Baltikumi õhuruumi liitlaste hävitajad.

Samamoodi on Eesti käitunud rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonidega. Eesti läks meie liitlasele Prantsusmaal esimesena Malisse appi ja kinnitas oma osaluse sealsetes missioonides. Solidaarne panustamine koostöös liitlastega taastoodab meile julgeolekut kodumaal. Euroopas on kaks tuumariiki, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, kes mõlemad panustavad Eestis olevasse eFP missiooni – see on saavutus, mille üle tuleb olla uhke.

Ukrainale sõjalise abi andmise debati algatasime juba eelmise aasta detsembris. Pärast kirglikku arutelu nii Eesti ühiskonnas kui ka laiemalt Euroopas jõudsid esimesed meie annetatud tankitõrjerelvad Javelinid 18. veebruaril ehk enne laiaulatusliku sõja algust Ukraina pinnale. Need samad Javelinid on Ukrainas suurepäraselt teeninud ja seeläbi ka Eesti julgeolekut suurendanud. Strateegiliselt Eesti julgeoleku eest seistes peame ka edaspidi tegutsema ning reageerima sündmustele, mis ei toimu küll meie riigipiiride vahetus läheduses, aga omavad olulist mõju meie enda julgeolekule. Me ei tohi oodata konfliktide laienemist, vaid peame proovima deeskaleerida enne eskalatsiooni.

Tegutseme üheskoos liitlastega kindlalt Euroopa Liidus ja NATOs ning see tagab, et igal inimesel on võimalik väärtustada kõiki neid vabadusi, mille eest Ukraina praegu võitleb. Toetame igakülgselt Ukrainat edasi, et see sõda lõppeks võimalikult kiiresti Ukraina võiduga.

Julgeolekuoht number kaks – valeuudiste levik

Jätkuva sõja kõrval on kurb vaadata, kuidas osa Riigikogu liikmeid eriti praeguses julgeolekuolukorras tegelevad parlamendis endiselt nii enda kui kogu parlamentaarse demokraatia häbistamisega. Kahetsusväärselt proovitakse ka ühismeedias alavääristada ja laimata kaitseväe juhtkonda. Igasugune Eesti kaitseväe ja kaitseväe juhtkonna alavääristamine peab lõppema, meil on suurepäraselt juhitud kaitsevägi ning väärikas kaitseväe juhataja. Kokkuvõtvalt selline riigi institutsioonide alavääristamine ei too Eestile suuremat julgeolekut. Lisaks Venemaa Föderatsiooni agressiivsele käitumisele ja sellega meie regiooni julgeoleku olulisele halvenemisele ongi selgunud Eesti julgeolekuoht number kaks. 2022. aastal hindasid Eesti inimesed üheks suuremaks ohuks valeuudiste levikut. Pea 78% inimestest pidas seda tõenäoliseks ohuks. Tõde ning tõekaitse annab tervema ja ühtsema ühiskonna. Ärme lõhu oma riiki vale, laimu ja mõnitamisega.

Kinnitan veel kord, et 2023. aasta riigieelarvega tehtud otsused ning Reformierakonna juhitud valitsused tähendavad, et Eesti on kindlates kätes ja kindlalt kaitstud.