Vene sõduriemade ja -naiste nõukogu nõuab kohtumist Putiniga: kas te olete mees või kes?

„Aga see ei ole see, mida meile vaja on. Vladimir Vladimirovitš, kas te olete mees või kes? Kas teil jätkub julgust kohtuda silmast silma, avalikult, mitte teie kokkulepitud taskunaiste, -emadega, vaid tõelistega, kes on erinevatest linnadest oma raha eest saabunud siia teie juurde. Me oleme siin Moskvas, valmis teiega kohtuma. Me ootame teie vastust! Või poete jälle peitu? Kaitseministeeriumis on meil mehed, sõjaväeprokuratuuris on mehed, presidendiadministratsioonis on puha mehed, president on mees. Ja emad on teisel pool. No mis, mehed, kas tulete dialoogi pidama või poete peitu?“ küsis Tsukanova.