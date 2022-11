OTSEBLOGI JA VIDEO | Venemaa andis Ukraina pihta uue massilise raketilöögi. Kiievi oblastis sai pihta korrusmaja, kogu Lviv on elektrita

Mõkolajivi oblasti sõjaadministratsiooni juht Vitali Kim teatas, et Venemaa tõstis õhku üheksa Tu-95 ja lasi okupeeritud Mariupoli lähedal lennukitelt välja vähemalt viis raketti. Hiljem teatas Kim, et rakette on palju ning need saabuvad idast ja lõunast.