DELFI 23 | Kes otsib, see leiab! Delfis saavad vastuse kõik internetis enim huvitavad küsimused. Aga mida üldse otsitakse?

Siin on kaks varianti: kui hapet on vähe, siis söö õunu, banaane, keedetud kartulit, brokolit, kapsast, porgandit, rohelisi ube, herneid, kanaliha, lõhet, tofut... Kui valu põhjuseks on aga ülihappesus, tuleb piiri pidada kõigega, mis maitsev: peekoni, grillkana, loomaliha, ribi, singi, apelsinide, sidrunite, greipide, jõhvikate, tomatite, šokolaadi ja friikartulitega. Aga selleks, et mõista, mis on see, mida Sina selle mure korral vajad, loe lähemalt Tervis Plussist!

Keset Vahemerd, umbes 100 kilomeetrit Sitsiiliast lõuna pool asub pisike ja väga eriline saareriik, mida sageli kutsutakse Vahemere pärliks, Euroopa ja Aafrika ristumiskohaks, mitmete teooriate kohaselt ka kunagiseks Atlantiseks. Mida sellel pisikesel pärlil, mis on oma 420 000 elaniku ning 316-ruutkilomeetrise pindalaga on üks maailma kõige tihedamini asustatud riike, teha?

See on küsimuste küsimus, ja õigustatult! Väga hea riisiroa saamiseks tuleb juba poes teha õiged valikud, seejärel riisi õigesti loputada ning siis timmida potti õige kogus vett. Veel on väga tähtis teada, et kartuleid vaata, palju tahad, riisi aga ei või keetmise ajal isegi mitte potikaane vahelt piiluda! Miks, kuidas, kui palju ja millist riisi valida? Sellest Oma Maitse loost saad vastuse!

Millised on aga need küsimused, millele me Google'ist vastuseid otsime ja ikka Delfisse välja jõuame? Tähtsa maailma- ja silmipimestavalt paeluva kodumaise poliitika kõrval on inimestel tihti hoopis elulisemad mured. Teie ees on Eesti inimeste põletavamad päringud ja Delfi vastused neile.

Sellele annab Ärilehe lugu lihtsa selgituse: alustama peame suisa sellest, et maakera pöörleb ümber oma telje. Ja me elame põhjapoolkeral. „Meie“ ehk siis suurem osa maailma inimestest, kes elektrit tarbivad, elavad põhjapoolkeral ja neil kõigil on talv pea korraga. Kõiki muid põhjuseid saad lugeda Ärilehest!

Siinkohal tasub teada, et tavaliselt eelneb kõrvapõletikule nohu. Eriti laste puhul on mitmeid märke, mida jälgida, sest lapsed ei oska end alati ülearu täpselt väljendada. Loe lähemalt Pere ja Kodust!

Teine enim otsitud söögiküsimus puudutab meie köögi klassikat: hakkliha. Jälle on keegi oma kööginurgas silmitsi paki hakklihaga ning mõtted on otsas... mida sellega teha?! Kõik on juba olnud. Appi tuleb jälle Oma Maitse, kes vahendab parimaid retsepte: pikkpoiss, kotletid, kapsarullid!

Ka siin on Reisijuhist abi. Näiteks kas te teadsite, et Riia linnas pakutakse tasuta linnaekskursioone? Loe lähemalt siit!

See, kes on öises linnas valvearsti otsinud, teab, et siin ei aita miski muu kui pädeva arsti kiire sekkumine. Siiski-siiski. Teinekord ei pääse kohe arsti juurde ja ajutiselt on valu leevendamiseks olemas nipid, mis algavad loodusliku antibiootikumi, küüslaugu igemele määrimisest, viinaga loputamisest ja saialille- või kummelitee joomisest. Eesti Naine on need kõik kirja pannud, nii et sel õudsel hambavalu hetkel tasub need oma telefonist jälle kord meelde tuletada! Vaata siit!

Pere ja kodu on selles artiklis asjad jälle pulkadeks lahti seletanud. Oluline on teada, et pisike peletis tuleb võimalikult ruttu inimese küljest ära võtta, kiirus on oluline. Selleks kasutage näiteks peene otsaga pintsette, mille abil võtke kinni puugi pea poolt, nii naha lähedalt kui võimalik. Pintsettide puudumisel tõmmake ettevaatlikult sõrmeotstega. Puuk tuleb tõmmata välja ettevaatlikult ja otsesuunas. Haav tasuks desinfitseerimisvahendi või vee ja seebiga pesta.

Pere ja kodu artikkel toob selguse, et rinnast kõvema tüki leidmine on vaid üks paljudest sümptomitest. Vähi vorme on erinevaid, nii ka sümptomeid: pahaendeline tükike võib olla hoopis kaenla all, ka võivad tavalisest teisiti välja näha nibud.

Võiks ju arvata, et see on Eestis küsimus number üks! Aga ei olegi. Igatahes, antibiootikumidest nohu puhul tolku pole. Tervis Pluss annab täpsema ülevaate!

17) Kuidas lahti saada kukekannustest?

Mis on üldse kukekannused? Kui hakkad kõndides kanna all valu tundma, on põhjust kahtlustada plantaarfastsiiti ehk rahvakeeli kukekannust. Kuidas selle vastu abi saab, on kirja pannud Anne ja Stiil!

18) Millal istutada liiliaid?

Müügile on tulnud järjest enam põnevaid liiliasorte, pole siis ime, et see teema nii populaarne on. Selgub, et asi polegi nii lihtne. Tegu on suure paradoksiga: kuigi liiliasibulaid müüakse meil rohkem kevadel, on õigem nad maha istutada hoopis sügisel, kuna jahedas mullas juurduvad sibulad paremini. Kuidas täpselt talitada, loe Maakodust!

19) Kas pangaarve pärimisel peab tulumaksu maksma?

Tundub, et ei pea. Maalehte võib uskuda.

20) Kust tuleb elekter?

Sellele just tänavu eriti painavale küsimusele on Ärilehel vastuseks pakkuda kõik mõeldavad graafikud! Kui Eestis toodetud elekter tuleb peamiselt põlevkivist, siis Lätis näiteks hoopis hüdroelektrijaamade tööst. Soome pilt on aga hoopis kirjum ning esikohal on maismaa-tuulepargid. Vaata siit!

21) Kuidas sünnitust esile kutsuda?

See on küllap teema, mida kõik raseduse lõpufaasis ringi veerenud naised mõistavad: üle aja ootamine on närvesööv... Soovitusi siinkohal leiab Perest ja Kodust, koos väikse hoiatusega, et raseduse normaalseks pikkuseks loetakse 38-42 nädalat ja meditsiiniliselt ei hakata sünnitust esile kutsuma enne, kui rasedus pole veninud üle 42 nädala. Aga nimekirjast leiad nii treppidel kõndimise ja sooja vanni kui ka muid, huvitavamaid viise. See on info, mida suur osa naisi paar-kolm korda elus vajada võib, niisiis on hea see kenasti kirjapandult leida SIIT!

22) Millal on vaja ehitusluba?

Eestlased on tublid meistrid ja ilma eraldi ehitusloata maja tasahilju suuremaks nokitsemine või maatükile lisaks väikse külalistemaja/kodukontori rajamine on paljude unistus. Et me kõik teame, et enne lõikamist tuleb üheksa korda mõõta, on üsna loogiline, et tuleb end esmalt seadustega kurssi viia. Lube ja olukordi on erinevaid, seega tasub need Moodsast Kodust ise läbi lugeda.

23) Mida oravad söövad?

Esiteks peaks see, kes tahab oma aias kohevsabasid näha, istutama sinna õiged puud: sarapuud, pihlakad, vahtrad; toitu leiavad loomakesed ka männikäbidest ning õunapuudelt. Serveerida sobib neile lisaks sarapuupähklile ka kõiksugu seemneid. Mida ja kuidas orava tarbeks vaagnale asetada, sellest kirjutab Maakodu!

Ja boonusena: kui tahad teada, miks Delfi on Delfi, siis tasub lugeda seda meenutuslugu Delfist!