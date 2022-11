Juba kolmandat aastat järjest toovad tuukrid Tallinna Noblessneri sadama akvatooriumist välja hukkunu surnukeha. Ohvrite käekäik on äravahetamiseni sarnane - nad kõik on kukkunud ööpimeduses populaarselt sadamakailt vette ja uppunud. Tragöödia kordumine tekitab küsimuse, kas sadama ohutuses on vajakajäämisi.