Stockholmi villade eeslinnas vahistati spionaažis kahtlustatav vene abielupaar

„Nad on nagu kõik teised, mõnikord me tervitame neid,“ rääkis naaber.

Säpo kahtlustab, et mees on spioneerinud välisriigi heaks umbes kümme aastat. Kahtlustatakse, et ta on spioneerinud kolmanda riigi järel, kasutades Rootsit baasina, selgub kohtu dokumentidest.