Poola president langes raketiplahvatuse õhtul Macronina esinenud Vene tüngakõne tegijate ohvriks

Duda langes Venemaalt tehtud tüngakõne ohvriks juba teist korda. Seekord leidis see aga aset õhtul, kui kogu maailm kartis, et sõda võib levida väljapoole Ukraina piire.

„Pärast raketiplahvatust Przewodówis, pidevate telefonikõnede ajal riigi- ja valitsusjuhtidega, ühendati isik, kes väitis, et on Prantsusmaa president Emmanuel Macron,“ teatas Poola presidendikantselei Twitteris. „Kõne käigus mõistis president Andrzej Duda ebatavalisest viisist, kuidas vestluskaaslane vestlust läbi viis, et see võis olla pettuse katse, ja lõpetas vestluse.“