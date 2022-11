OTSEPILT | Kuhu tohib elektritõuksi parkida? Majanduskomisjon paneb reeglid paika

Michal tõdes, et elektritõukeratas on mugav liikumisvahend. Kuid tõukerattad on kiired ja vaiksed, mistõttu on Michali hinnangul vaja neid seadusega reguleerida, et nad mööduksid jalakäiast ohutult sarnase kiirusega. „Veel parem oleks, kui oleks võimalus kasutada rattateed,“ märkis Michal. „Nüüd oleme ühiskondlikult hädas, et uus liikumisvahend ei oleks liikumistakistus ja ruumiline reostus, kui seda pargitakse, nagu juhtub,“ sõnas Michal ning lisas, et seetõttu arutab komisjon reegleid, et suveks elektritõukerataste parkimine korda saaks.