VÄLJAKUTSEKS VALMIS? | Suu peas ja käed küljes? Siis Smartenisse tööle!

Poisid Proovivad saatesari on jõudnud järjekordse väljakutseni: hakkama tuleb saada tööga Smarteni hulgilaos. Kuna tegemist on ikkagi tõeliselt suure laoga, saab Mihkel sel korral üksinda (sest Taavet on välislähetuses) proovida ära mitu erinevat tööd ja parem ongi - vähem Taavetit võrdub vähem segavaid faktoreid!