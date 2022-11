Viktor Orbán pahandas naaberriike, kandes Suur-Ungari kaardiga jalgpallisalli

„Vastutustundetu käitumine Viktor Orbáni poolt, kes näitas ennast täna kandmas salli Suur-Ungari kaardiga. See on revisionistlik žest, mis seab Orbáni Putini kõrvale, kes samuti unistab piiride muutmisest. See on järjekordne vastuvõetamatu sõnum Ungari peaministrilt pärast seda, kui ta rääkis veidi aega tagasi „puhtast rassist“, mis meenutas natsiperioodi. Orbán peab vastutama sellise tegevuse eest, mis ei sobi kokku liberaalsete demokraatiate perekonna liikme staatusega,“ kirjutas Mituța Facebookis.