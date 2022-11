Kosovo-Serbia autonumbrite tüli ähvardab pidevalt „põrgu valla päästa“

Kosovo võimud tahavad, et serblastest vähemus loobuks Serbia autonumbritest. Serbia ei tunnusta Kosovo iseseisvust, vahendab BBC News.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell teatas, et tunde kestnud läbirääkimistel ei õnnestunud tüli lahendada.

Serbia president Aleksandar Vučić ütles, et olukord on konflikti äärel, ning hoiatas, et läheb lahti põrgu, kui Kosovo politsei üritab serblasi trahvima hakata.