OTSEBLOGI | Zelenskõi: maailm peab tunnistama Venemaa terroririigiks, sest just selleks ta muutunud on

„Kutsusin alliansi riike konkreetsele tegevusele Ukraina rahuvalemi realiseerimiseks, mis võib usaldusväärselt garanteerida rahu ja õigluse Ukrainas ja kogu Euroatlandi kogukonna jaoks. Samuti kutsusin kõiki NATO liikmesriikide parlamente langetama lõpuks otsuse tunnistada Venemaa terroririigiks. Usun, et me jõuame pikkamööda selle tulemuseni – just nii hakatakse Venemaasse maailmas suhtuma. Just sellisena, milliseks ta muutunud on. Terroririigiks,“ ütles Zelenskõi.