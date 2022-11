OTSEBLOGI | USA välisministeerium: on kasvavad tõendid süstemaatiliste sõjakuritegude kohta Ukrainas

On kasvavad tõendid selle kohta, et Venemaa sissetungiga Ukrainasse „on kaasnenud süstemaatilised sõjakuriteod, mis on toime pandud igas regioonis, kus Vene väed on paiknenud“, teatas Van Schaack.

Tõendid vabastatud piirkondadest viitavad „tahtlikele, valimatutele ja ebaproportsionaalsetele“ rünnakutele tsiviilelanikkonna vastu, tsiviilisikute ja sõjavangide väärkohtlemistele vahi all, Ukraina kodanike, sealhulgas laste sunniviisilisele viimisele või filtreerimisele Venemaale ning hukkamisetaolistele mõrvadele ja seksuaalvägivallale, teatas Van Schaack ajakirjanikele.

„Kui me näeme selliseid süstemaatilisi tegusid, sealhulgas suure filtratsioonivõrgustiku loomist, on väga raske kujutleda, kuidas oleks neid kuritegusid saadud toime panna ilma selleta, et vastutus liiguks käsuahelat mööda tippu välja,“ ütles Van Schaack.

Maailm peab tunnistama Venemaa terroririigiks, sest just see ta on, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi oma igaõhtuses videopöördumises.

Zelenskõi märkis, et rääkis oma pöördumises NATO parlamentaarse assamblee poole Ukraina panusest vabaduse ja euroopalike väärtuste kaitsmisse.

„Kutsusin alliansi riike konkreetsele tegevusele Ukraina rahuvalemi realiseerimiseks, mis võib usaldusväärselt garanteerida rahu ja õigluse Ukrainas ja kogu Euroatlandi kogukonna jaoks. Samuti kutsusin kõiki NATO liikmesriikide parlamente langetama lõpuks otsuse tunnistada Venemaa terroririigiks. Usun, et me jõuame pikkamööda selle tulemuseni – just nii hakatakse Venemaasse maailmas suhtuma. Just sellisena, milliseks ta muutunud on. Terroririigiks,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi tänas kõiki NATO riike, kes on on Venemaa juba terroririigiks tunnistanud.