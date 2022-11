OTSEBLOGI | Ukrajinska Pravda: enne G20 tippkohtumist pakkus üks vahendaja Putinile Ukraina kohta kokkulepet

„Enne „suure kahekümne“ tippkohtumist sai Putin, nagu kinnitavad Ukrajinska Pravda vestluskaaslased Ameerika eriteenistustest, ühelt vahendajariigilt võimaliku „tehingu“ raamistiku. Lühidalt öeldes seisnes ettepaneku tuum selles, et riigi lõuna- ja idaosa okupeeritud ja juba annekteeritud territooriumid naasevad Ukraina koosseisu, sealhulgas Donbass. Aga Krimmi küsimuse kohta tehti ettepanek see kõrvale jätta. Venemaa jaoks on see niinimetatud „Putini pärandi“ alus. Seetõttu nägi kokkulepe ette igasuguste läbirääkimiste külmutamist poolsaare staatuse üle seitsmeks aastaks. Samamoodi nagu Ukraina NATO-sse astumise juttude,“ teatas Ukrajinska Pravda.