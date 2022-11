Haapsalus tulistati juhuslikku möödujat ilmselt õhkrelvast

„Toimunu asjaolud – sealhulgas see, kas ja kes võis tänaval kõndinud kannatanut õhkrelvast lasta – on hetkel väljaselgitamisel,“ sõnas prokuratuuri avalike suhete juht Kaarel Kallas. „Kannatanu tundis küll valu, kuid arstiabi õnneks ei vajanud.“

Ta toonitas, et tegu on esialgse infoga, mida nüüd kriminaalmenetluse käigus kontrollitakse. Ehk kontrollitakse sedagi, kas ikkagi tulistati just õhkrelvast.