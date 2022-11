FOTOD | Mereväelased tähistasid väeliigi 104. aastapäeva

„Kõik need suuremad muudatused ja arengud on midagi mida me oleme ise tahtnud ja mõnda neist rohkem kui 20 aastat. See kõik koos mõningate lisadega on nüüd tegelikkuseks saamas. Meie ülesanne on nüüd see kõik ellu viia,“ ütles kommodoor Saska.