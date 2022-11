VIDEO | Vihane politseinik virutas maas istuvale mehele korduvalt jalaga. Pärnu politseijaoskonna juht: väga kahetsusväärne

Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt möönab, et avalikkuse ette jõudnud videol toimuv näeb välja ülimalt halb. „Väga kahetsusväärne, et politsei kaameraoperaator olukorrale nii reageeris,“ lausub ta.

„Praegu teame, et konflikt sai alguse Haapsalu maanteel Põllu tänava nurgalt, kus politsei tegi mobiilse kiiruskaameraga liiklusjärelevalvet. Kaamerast möödus joobetunnustega jalakäija, 42-aastane mees, kes lõi kaamera ümber, mille tulemusena kaamera purunes,“ sõnab ta.

„Edasist, kuni politseipatrulli tulekuni on väga lühidalt näha videolt, aga tuleb mõista, et videosalvestis on vaid väike osa pikemast sündmuste käigust. Veel kord: vägivald ei ole lahendus. Kurb, kui sellised asjad juhtuvad. Olen nördinud.“