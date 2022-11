VIDEO | Indoneesiat raputanud maavärinas on hukkunud vähemalt 162 inimest

„Piirkond on tihedalt asustatud ning kehvasti ehitatud majad on muutunud rusuhunnikuteks,“ nentis Kamil. Ümber on asustatud enam kui 13 000 inimest ning kahjustada sai hinnanguliselt üle kahe tuhande elumaja. Varem teatas Kamil, et vigastada sai rohkem kui 700 inimest.