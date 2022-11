SIXT hakkab pakkuma kuutasupõhist autorenti

„Elame praegu väga keerulisel ajal, mil kiire inflatsiooni tõttu on peaaegu igas valdkonnas kõik hinnad tõusnud. Nii on tõusnud ka uute sõidukite hinnad ja hoolduskulud kasvanud koguni 20–30%,“ ütles SIXT Eesti tegevjuht Karita Orusaar.

„Tarbijad kaaluvad aina põhjalikumalt suurte ostude tegemist ja pikaajaliste kohustuste võtmist. Sellest tulenevalt nägime vajadust pakkuda kuutasupõhist teenust, mille saab lõpetada igal ajal, kuid mis annab sõiduki omamisega sarnase mugavuse ja liikumisvõimalused. Samas võimaldab autoga seonduvad kulud kontrolli all hoida ja vältida ühekordseid suuri väljaminekuid näiteks hooldusele, rehvidele, ülevaatusele jne. Samuti hoiab see kokku kliendi aega, mis kuluks erinevatele autohooldusteenustele, sest need korraldame meie ja klient saab selleks ajaks oma käsutusse asendusauto.“