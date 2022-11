SIXT+ on uus kuutasupõhine autorenditeenus

Keerulised ajad, inflatsioon, tõusvad intressimäärad ja ebakindlus homse ees mõjutavad kõiki. Ka autoturul kogu maailmas on toimunud enneolematud muutused. Selle tulemusena on uute ja kasutatud autode hinnad järsult tõusnud, nagu ka autode hoolduskulud. See on pannud nii eraisikuid kui ka ettevõtjaid autoostu ja transpordiparkide laiendamisse suhtuma suurema ettevaatusega, et kaitsta end uute ja pikaajaliste rahaliste kohustuste eest.

Mis on auto püsitellimus?

SIXT+ püsitellimus on uus teenus, mis ühendab autorendi ja autoliisingu parimad mugavused. Auto püsitellimus on kasulik, kui sa ei soovi pikaajalisi siduvaid kohustusi, ei taha autot omada, lühiajaline rent tundub liiga kallis, kuid liisinguvõimalused on liiga pikaajalised. Sõiduk on saadaval kohe ja leping sõlmitakse ühe tööpäeva jooksul.

SIXT+ autopargis on üle 1000 uue või vähekasutatud Toyota, BMW, Volkswageni, KIA ja Škoda. Kõigi autode kuutasupõhine rentimine on võimalik fikseeritud kuutasu eest, mis katab kõik hoolduskulud.

Sobib nii era- kui ka äriklientidele

Auto püsitellimus sobib inimesele, kes vajab igapäevaseks sõiduks autot, mis erinevalt autojagamisteenusest oleks alati saadaval. See sobib ka uutele ja kasvavatele ettevõtetele, kelle jaoks on oluline rahavoogude prognoositavus ja minimaalsed kohustused. Hoolduse või remondi pärast ei pea muretsema, sest need teenused on juba fikseeritud kuutasu sees.

Uus auto tööpäeva jooksul

Auto püsitellimus on saadaval mobiilirakenduses SIXT+ BALTICS või internetis aadressil www.sixtplus.ee, kus saab valida kümnete hõlpsasti saadaolevate automudelite hulgast endale sobivaima sõiduki. Auto valimine ja liitumisvormi täitmine võtab aega vaid mõne minuti. Kui taotlus on kinnitatud ja makse sooritatud, saab klient minna autole juba samal päeval järele või tellida selle koju kätte. Tellimuse saab lõpetada tasuta.

Kõik hinna sees – pead hoolitsema ainult kütuse ja klaasipesuvedeliku eest