Tallinna Hoiu-laenuühistu – sajandipikkuse traditsiooni hoidja

Ühistulise rahanduse edu võti peitub usalduses, mis kahjuks Eestis on viimasel paaril aastal saanud kannatada. Seetõttu on Tallinna Hoiu-laenuühistu võtnud südameasjaks olla oma liikmete jaoks kogu aeg olemas ja oma tegemistes võimalikult läbipaistev. Meie poole võib kõikide küsimustega alati pöörduda. Vähe sellest – me mitte ainult ei räägi, et ühistu omanikud on ühistuliikmed, vaid me näitame seda ka tegudes.

1902. aastal sündis hoiu-laenuühistu ja vaid veerand sajandit hiljem ehk täpsemalt 1938. aastaks oli ühistuliste pankade (hoiu-laenuühistute, vastastikuste krediidiühingute, ühispankade) turuosa Eesti üldisel pangandusturul hoiuste osas 52 protsenti. Paraku lõhuti see traditsioon Eesti okupeerimisega 1940. aastal ja uuesti loodi Eestis esimene hoiu-laenuühistu alles pool sajandit hiljem – 1990. aastal. Kui taolist vägivaldset katkestust poleks olnud, näeks Eesti rahandusmaastik praegu võib-olla välja nagu Saksamaal, kus üle 80 protsendi maapiirkondade elanikest on hoiu-laenuühistute liikmed.

Tallinna HLÜ on oma 12-aastase tegevusajaloo jooksul korraldanud pea igal aastal ühistu liikmetele suve lõpus peo (v.a COVIDi-aastal 2021), kus ühistu liikmed saavad nautida head muusikat, suhelda näost näkku nii ühistu juhtidega kui ka omavahel. THLÜ pole lihtsalt ühistu, vaid pigem üks kokkuhoidev kogukond, ja seda on meie liikmed märganud. Kui Tallinna Hoiu-laenuühistu 2010. aastal alustas, oli ühistus aasta lõpus 179 liiget, nüüd on liikmete arv kasvanud juba pea 2400 inimeseni. See on ilmselge märk usaldusest.

Astume inflatsioonile vastu

Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub mitut erinevat hoiustamistoodet, nagu KOGUMISHOIUS ja TÄHTAJALINE HOIUS , kus hoiuse intressimäärad on kuni 6,5% aastas. Tallinna Hoiu-laenuühistu üks põnevamaid tooteid on HOIUS24, mis võimaldab hoiuse igal ajal ennetähtaegselt lõpetada, säilitades sealjuures teenitud intressi. Sisuliselt on tegemist nõudmisega hoiusega, kuid selle vahega, et kui pangad pakuvad nõudmiseni hoiusele madalat intressi, siis Hoius24 intressimäär on 3,5%.

Nüüd lisandus eelmainitud hoiustele veel MAKSIHOIUS, kus hoiuseperiood on 5 aastat ja minimaalne hoiusesumma on 2000 eurot. Maksihoiusel on igakuine intressimakse piisavalt suur, et kogudes sääste Maksihoiuses, saab sellelt tootelt tekitada endale igakuise täiesti arvestatava rahavoo. Seda enam, et Maksihoiuse intress on kuni 7 protsenti aastas!

Investeering põlvkondadeks

Eesti leibkondade hoiuste jääk oli Eesti Panga andmetel tänavu septembris 11,145 miljardit eurot. Teadupärast on pankade makstavad intressid viimastel aastatel olnud väga madalad, samas kui inflatsioon Eestis on üle 20 protsendi aastas, mis tähendab, et sellise tempo jätkudes kahaneb pikas vaates selle hiiglasliku summa ostuvõime väga palju. Nõudmiseni hoiustele on samas praegu väga raske pakkuda ka muid investeerimise alternatiive, sest rahaturud on väga rahutud ja võtnud mingiks ajaks kindla suuna.

Kogu sellel keerulisel perioodil on säästude ja seeläbi oma tuleviku kindlustamine paras väljakutse, Tallinna Hoiu-laenuühistu missioon ongi pakkuda selles ebastabiilses keskkonnas oma liikmetele majanduslikku turvatunnet. Hoiustades THLÜ-s tagate oma säästude ostuvõime ja kindlustate sellega oma tuleviku.

