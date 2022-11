Levinumad veebikasiinode müüdid

Kui panustan liiga vähe raha, ei saa ma võita suurimaid auhindu

See müüt on üsna laialt levinud nii traditsioonilistes kui ka virtuaalsetes kasiinodes, kuna paljud inimesed usuvad, et kui paned oma kasiinokontole vaid paar eurot, ei võimalda mänge läbi viiv tarkvara sul ligi pääseda suurematele auhindadele. Reaalsus on see, et tegemist on müüdiga, sest jackpot’i võitmine sõltub ikkagi juhusest.

Mänguautomaatide tulemused on võltsitud

Mänguautomaatide suur volatiilsus on pannud paljud inimesed uskuma, et isegi kui tegemist on ametliku kasiinoga, siis neid petetakse, et nad ei saa kunagi võita ja et seetõttu läheb panustatav raha otse maja taskusse. Tegelikult on tegemist lihtsalt mänguga, mille võitmiseks vajad pisut õnne, kannatlikkust ja sihikindlust.

Online-kasiinod on ainult ekspertidele

Absoluutselt mitte! Need veebisaidid on kõigile kättesaadavad, olenemata sellest, kas oled algaja või mitte. Tegelikult on virtuaalsed kasiinod suurepärane võimalus harjutada, kui soovid hakata mängima pokkerit, Blackjacki või mõnda muud õnnemängu, sest internetis leidub ka tasuta versioone, mis võimaldavad enne pärisraha panustamist luua oma strateegia ja kätt harjutada.

VIP-klubis olemine suurendab võiduvõimalusi

On palju veebikasiinosid, mis pakuvad VIP-klubisse kuulumist, kui laadid oma kontole veidi rohkem raha, pakkudes vastutasuks mõningaid eeliseid. Just seetõttu ongi see müüt ringlema läinud, sest paljud arvavad, et VIP-klubis olemine paneb neid mängudes tõenäolisemalt võitma.

Tegelikkuses on see müüt täiesti vale, sest veebikasiinode VIP-klubisse kuulumine võimaldab ligipääsu ainult mõningatele hüvedele mis erinevad kasiinoti, näiteks tasuta mänguringid. Seega, kui oled huvitatud selle klubiga liitumisest, saad lojaalsusprogrammi või VIP-klubi tingimused ja eelised teada kõnealuse kasiino ametlikul kodulehel, kuid see ei suurenda võiduvõimalusi võrreldes teiste mängijatega, kes ei kuulu selle kasiino VIP-klubisse.