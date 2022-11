Kolmapäeval 23. sünnipäeva tähistavas Delfi portaalis ilmub lisaks kiiretele uudistele palju sisu, mida saavad lugeda-vaadata just Delfi Kogupaketi tellijad: olgu need siis pikemad analüüsid või põhjalikumad visuaalsed lood. Kas see, kes loeb tasulist sisu, teab rohkem?