Tänasest hakkavad maanteedel kehtima talvised piirkiirused

„Kindlasti tuletame liiklejatele meelde, et suurim piirkiirus ei ole kohustuslik. Jälgida tuleb tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus,“ ütles Transpordiameti maanteeliikluse juhtimise üksuse juhataja Siim Vaikmaa. „Talviste teeolude korral tasub meeles pidada, et möödasõit võib võtta oluliselt rohkem aega ning kuna 2+1 teedel on möödasõidurajad piiratud pikkusega, siis tuleks seda ohtlikku manöövrit vältida. Ka 2+2 teedel võib möödasõidu sooritamisel teekatte libedus erinevatel sõiduradadel olla erinev.

Talveks jääb kehtima piirkiirus kuni 110 km/h kokku 139,7 kilomeetril ja 100 km/h kokku 186,4 kilomeetril. Suurem kiirus kehtestatakse neis kohtades, kus liikluskeskkond on selleks valmis. Neil lõikudel, kus on suurem oht metsloomade ja jalakäijate õnnetusteks, jäetakse talveks kiirus 90 km/h. Tallinna–Narva maantee 2+2 lõigul alates Maardust kuni Aaspereni tänavu kiirust üle 90 km/h ohutuse kaalutlusel ei tõsteta. „Tallinna–Narva maantee valdavas osas ei ole takistatud metsloomade teele pääsemine, samuti on teel palju vasak- ja tagasipöördeid ning jalakäijad ületavad bussipeatuste piirkonnas teed. Samuti on Lääne-Virumaa osas ka suhteliselt madal liiklussagedus, mistõttu eriti teisel sõidurajal libedustõrje materjalid ei tööta nii efektiivselt kui suurema liiklussagedusega teelõikudel,“ selgitas Vaikmaa.