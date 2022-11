Medvedev: Kiiev on vene linn, kus on alati mõeldud ja räägitud vene keeles

„Igasugused tarakanid, kes Kiievi insektaariumis siginevad, ähvardavad siin pidevalt „Krimmi tagasi võtta“. No eesmärgid on selged: julgustada kodustatud putukaid enda ümber ja näidata insektaariumi peremehele, et nad on endiselt isegi väga võimelised tarakanijooksuks toidutüki järele. Peaaegu nagu lemmiktarakan Janõtšar kuulsa kiievlase Mihhail Bulgakovi teoses „Jooks“,“ kirjutas Medvedev.