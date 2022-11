OTSEBLOGI | Luhanski oblastis toimuvad rasked lahingud ja hävitati Vene vägede kolonn

Kindralstaap teatas, et Sõrotõne asula juures anti löök Vene okupatsioonivägede kolonnile. Vastase kaotusi täpsutatakse.

Kõige raskemad lahingud Ukrainas toimuvadki praegu idarindel. Ukraina relvajõudude teatel tuleb operatsioon Luhanski oblasti vabastamiseks keeruline, sest Vene okupandid on jõudnud end regioonis kindlustada ning on saanud toetust niinimetatud LNR-i võitlejate ja Harkivi oblastist põgenenud vägede näol. Saabuvad võitlejad pannakse elama ukrainlaste tühjadesse majadesse.

18. novembris sai teatavaks, et venelased paigutavad Hersoni oblastist vägesid ümber Luhanski oblastisse Novoaidari.

On teada, et mobiliseeritud venelased on nördinud enda ümberpaigutamise üle Hersoni alt Luhanski oblastisse.