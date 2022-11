Sotsiaaldemokraadid oma valimiste eesmärgist: maksusüsteemi loogika vajab muutmist

Sotsiaaldemokraatide volikogu kogunes eile ja täna, et arutada eesolevate Riigikogu valimiste põhiteemasid. Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul pole sotsidel veel ametlikku sloganit kinnitatud, sest arutelu jätkus ka täna ning vajab veel läbi kirjutamist.

Läänemets ütles, et nende põhisõnum ja fookus eelseisvateks valimisteks on inimeste elujärg. Ta lisas, et ainuke viis, kuidas elatustase normaalseks tagasi saada, on töötasude tõstmine. „Ma arvan, et on erakondi, kes arvavad, et julgeolek oleks peamine valimiste teema, aga arvan, et toimetuleku teema on olulisem,“ põhjendas ta.

Läänemets lisas, et inimestel peavad palgad tõusma, sest hinnad enam odavamaks ei lähe. „Meil üks põhieesmärk on ikkagi miinimumpalga tõstmine ja selle vabastamine tulumaksust,“ rääkis ta ja lisas, et kuna Eestis on Euroopa ühed kallimad hinnad, siis peavad palgad ka tasemel olema. Üks põhieesmärk on Läänemetsa sõnul see, et Eestis poleks varsti ühtegi inimest, kes saab palka alla 1200 euro kuus.

Mis puudutab maksusid, siis on Läänemetsa sõnul erakonnal ideid maksusüsteemi korrastamiseks, mis ei puuduta uute maksude tegemist. Ta lisas, et muudatusi tuleks teha maksusüsteemi loogikas. „Meie jaoks on väga oluline, et need, kes on jõukad, panustaksid läbi maksude ühiskonda rohkem. Paljud teised konkureerivad erakonnad on öelnud, et see on kuidagi karistamine, kui inimene peaks rohkem maksma, aga ma nii ei ütleks,“ ütles ta.

Läänemets pidas oluliseks veel ka hinnatõusu pidurdamist ja haridust. „Peame suures plaanis oma haridusse veel rohkem panustama. Mida targemad on inimesed, seda targemat tööd tehakse ja seda kõrgemad on palgad ehk siis majandusareng,“ sõnas ta.