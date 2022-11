Hirmuäratav vaatepilt! Elroni rongi korstnast paiskus välja leek

„Rong jõudis Rakke peatusesse ning rongijuht avastas mootoriruumist suitsu ja korstnast väljus leek. Täpsemad tehnilised andmed saame anda siis, kui juurdlus on läbi viidud,“ ütles Elroni turundus-ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup. Ta lisas, et täpsemad asjaolud on selgitamisel siis, kui rong jõuab depoosse ning praegu pole teada, mis täpsemalt juhtus või miks selline olukord tekkis.