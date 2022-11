FOTOD | EKRE läheb valimistele loosungiga „Päästame Eesti!“. Martin Helme: Kallase valitsus tüürib meid vaesusesse

Nende loosungiks on „Päästame Eesti!“. EKRE esimehe Martin Helme sõnul on Eesti jõudnud praeguse valitsuse juhtimisel väga kriitilisse seisu. „Me kõik näeme, kuidas Kaja Kallase valitsus meid oma kindla käega vaesusesse tüürib. Eestis on Euroopa kõrgeim inflatsioon, mis tähendab, et Eesti inimesed vaesuvad Euroopa kiireimas tempos. Valitsus ei paku olukorrale mingit leevendust. Ettevõtted sulgevad uksi, inimesed külmetavad kodus ja tööl. Rahva koorimine elektribörsil jätkub,“ ütles Helme.



„Eesti on vaja päästa massilisest vaesumisest. EKRE ei luba muuta inimesi vaeseks pöörase hinnatõusuga ega võtta neilt rohepöörde ettekäändel ära soe kodu ja auto. Meie tahame ja oskame tuua tagasi madalad energiahinnad, sooja toa ja odava kütuse.“



Helme sõnul on vaja Eesti päästa ka venestamisest. „Nii suurt võõraste sissevoolu nagu praegu pole kunagi Eestisse toimunud. Ei nõukogude ajal, ei tsaari ajal, ei ühelgi varasemal perioodil. Massiimmigratsioon ajab kalliks kinnisvara ja üürihinnad. Madalama palga eest töötavad immigrandid suruvad alla üldise palgataseme. Löögi alla on sattunud arstiabi ja koolivõrk. Eesti inimesed avastavad üha sagedamini, et kaubanduses, teeninduses ja asjaajamises ei ole neil võimalik saada hakkama eesti keeles,“ ütles Helme.



„EKRE ei luba Eestil muutuda venekeelseks ja venemeelseks riigiks pelgalt põhjusel, et Reformierakond näeb massiimmigratsioonis võimalust saada juurde valijaid või importida oma erakonnakaaslastele odavtööjõudu.“



EKRE esimehe sõnul on vaja Eesti päästa sõtta sattumisest ning selleks tuleb tõsta riigi kaitsevõimet. „Tõstame kaitsekulutused vähemalt 3 protsendini SKTst ning kulutused laiapõhjalise riigikaitse, sealhulgas elanikkonnakaitse ülesehitamiseks vähemalt 0,5% protsendini SKTst.“