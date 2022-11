„Seal on üksikud vulkaanilised pommid, mille sagedus on kuni kümme plahvatust tunnis. Kljutševskoi kraatri märkimisväärse sügavuse - umbes 200 meetrit - tõttu on serva kohal nähtavad ainult mõned neist,“ ütles instituudi direktor Aleksei Ozerov. Ta sõnas, et vulkaanipurse muutub võimsamaks.