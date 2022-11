Maailma kõige keerulisema ülesandega mees. Kes on Volodõmõr Zelenskõi isiklik ihukaitsja Maksõm Donets?

Alates 2019. aasta algusest, kui Volodõmõr Zelenskõi sai Ukraina presidendiks, on temaga kaasas olnud vari, kes on saatnud teda nii ametlikel välisreisidel kui ka kodumaal toimuvatel kohtumistel. Tegemist on Maksõm Donetsiga, kes on olnud Zelenskõi ihukaitsja ja presidendi julgeolekuteenistuse juht alates 2019. aasta maist.