OTSEBLOGI | Zapporižžja tuumajaama juures kõlasid plahvatused

Kahjustada said mõned mittekriitilised hooned, süsteemid ja seadmed, teatas IAEA.

Ukraina tuumaoperaator Energoatom teatas, piirkonda pommitasid täna hommikul Vene väed, pihta olevat saanud 12 objekti.

IAEA mõistis rünnaku hukka. Agentuuri peadirektor Rafael Mariano Grossi toonitas, et selle korraldaja „mängib tulega“.

„Eilsed ja tänahommikused uudised meie meeskonnalt [Zapporižžjas] on äärmiselt häirivad. Selle suure tuumaelektrijaama asukohas toimusid plahvatused, mis on täiesti vastuvõetamatu. Kesiganes selle taga on, see peab kohe lõpetama. Nagu ma olen korduvalt öelnud, mängid sa tulega!“

Hommikul teatas Venemaa riiklik meedia, et Zaporižžja tuumaelektrijaam on tule all, kuid et kiirguse emissiooni Euroopa suurima tuumajaama piirkonnast ei ole tuvastatud.

Ukraina hakkab evakueerima inimesi, kes soovivad lahkuda hiljuti vabastatud lõunapoolsest Hersoni linnast ja selle lähiümbrusest, teatas Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk.

Ta sõnas, et Vene vägede tekitatud kahju Hersoni taristule on muutnud kohalike elu äärmiselt keeruliseks.

Vereštšuk ütles, et mitmed inimesed on avaldanud soovi ära kolida Hersoni, aga ka Mõkolajivi ümbrusest.

„See saab võimalikuks lähipäevil,“ ütles ta Mõkolajivis peetud pressikonverentsil, mida Ukraina meedia edastas.

Vereštšuk sõnul on Ukraina valitsus evakueerimiseks vajalikud ettevalmistused juba teinud. Ta ütles, et lahkuda soovijate hulgas on vanureid ja neid, kes Venemaa rünnakutes kannatada saanud.

„See on täielikult vabatahtlik evakueerimine. Praegu me sundevakueerimisest ei räägi,“ ütles Vereštšuk.

„Kuid ka vabatahtliku evakueerimise korral vastutab transpordi eest riik. Inimesed tuleb viia sinna, kus nad talve veetma hakkavad,“ ütles ta.

Ukraina valitsusel on mitu evakueerimisplaan, millest üks on kasutada Mõkolajivit transiidipunktina. Mõkolajivist saadetaks inimesed edasi turvalisematesse piirkondadesse läänes, ütles Vereštšuk. .