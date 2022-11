OTSEBLOGI | Ukraina alustab Hersoni ja Mõkolajivi evakueerimist

Ta sõnas, et Vene vägede tekitatud kahju Hersoni taristule on muutnud kohalike elu äärmiselt keeruliseks.

Vereštšuk ütles, et mitmed inimesed on avaldanud soovi ära kolida Hersoni, aga ka Mõkolajivi ümbrusest.

Vereštšuk sõnul on Ukraina valitsus evakueerimiseks vajalikud ettevalmistused juba teinud. Ta ütles, et lahkuda soovijate hulgas on vanureid ja neid, kes Venemaa rünnakutes kannatada saanud.

„See on täielikult vabatahtlik evakueerimine. Praegu me sundevakueerimisest ei räägi,“ ütles Vereštšuk.

Ukraina valitsusel on mitu evakueerimisplaan, millest üks on kasutada Mõkolajivit transiidipunktina. Mõkolajivist saadetaks inimesed edasi turvalisematesse piirkondadesse läänes, ütles Vereštšuk. .

Ehkki Vene väed on Hersonist taandunud, on linn on jätkuva tule all. Laupäeva õhtul tuli teade, et venelased andsid raketilöögi Hersonis asuvale kütusehoidlale.