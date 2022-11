FOTOD | Sotsid kogunesid Kuremaal. Läänemets: palgad peavad tõusma, et hinnatõus ei hävitaks Eesti inimeste elujärge

Läänemetsa sõnul on praegu käimas kaks sõda - üks neist Ukrainas ning teine siinsamas Eestis. „Sõda käib jõhkra hinnatõusu, ettevõtete laostumise ja perede vaesumise vastu. Me ei tohi kaotada kumbagi sõda.“

Esimehe sõnul on Ukraina saavutanud paljude jaoks uskumatu edu ainult tänu rahvusvahelisele solidaarsusele. „Ka Eesti inimeste parema elujärje võti on solidaarsus, kuid sotsiaaldemokraadid ei ole mitte ainult idealistid, vaid ka realistid. Saame aru, et praegune toimetulekukriis Eestis ei pruugi olla lühiajaline - tohutu hinnatõus on pannud raja maha rasketeks aegadeks, ent see kõik välditav ja suund muudetav.“

Läänemetsa sõnul on selge, et seni aastakümneid jumaldatud nähtamatu käsi ei suuda tagada Eesti rahvusriigi, keskkonna ega kohaliku ettevõtluse kestmist. „Reformierakonna jutustatud vabaturg ja reeglite vähesus on probleeme ainult võimendanud, mitte neid lahendanud. Selle tulemusena on kaotajaid järjest rohkem kui võitjaid.“

Esimehe sõnul ei piisa täna enam ainult sellest, et sotsiaaldemokraatide ettepanekuid ja kriitikat kuulatakse, vaid tarvis on põhjalikku muutust. „Seetõttu on meie koostamisel oleva valimisprogrammi keskmes haridus- ja töö- ning regionaalpoliitika. Me ei tohi ka rasketel aegadel kaotada ühtegi kooliteed, väärtuslikku töö- ega kodukohta.“

Meie ühiskondlik heaolu ja majanduse areng oleneb meie inimeste oskustest. „Seepärast soovivad sotsiaaldemokraadid edukale majandusele kohaselt muuta õppimise ja enesetäiendamise töö loomulikuks osaks. Nii kasvab tööga loodav väärtus ja tõusevad palgad.“

Sotsiaaldemokraadid küsivad Riigikogu valimistel mandaati selleks, et järgnevatel aastatel suureneks palgad, eelkõige madalamad palgad, vähemalt 400 eurot kuus. „Et mitte ühegi täiskohaga töötava inimese kuine tööpanus ei oleks vähem väärt kui 1200 eurot. Õiglane palk on iseenesestmõistetav inimväärikus ja õiglane vastus tohutule hinnatõusule.“

Ajale jalgu jäänud maksusüsteemi tuleb muuta, et need, kellel on võimalusi rohkem, ka panustaksid rohkem. „Tuleb olla solidaarne niisamuti nagu läänemaailm on solidaarne Ukraina ja ukrainlastega. Oma riigi ja rahva heaks maksude maksmine ei ole karistus, see on privileeg ja tõeliselt rahvuslik ning patriootlik tegu,“ sõnas Läänemets.