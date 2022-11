Politsei tabas relvaga liikluskorraldajat ähvardanud mehe

Täna, 19. novembril kella 16 paiku sai häirekeskus teate, et Tallinnas A. Le Coq Arena staadioni juures ägestus üks autojuht liikluskorraldaja peale niivõrd, et haaras kindalaekast relvalaadse eseme. Liikluskorraldaja kirjelduse järgi ähvardas mees teda põhjusel, et liiklus oli antud kohas spordivõistluse tõttu ümber korraldatud.

Politsei asus Jalgpalli tänavat pidi linna suunas liikunud sõiduautot taga otsima ning tabas kirjeldusele vastava Opeli juba pooltund hiljem Tööstuse tänavalt. Sõidukist leiti üks relv ja paukpadrunid. Mees peeti asjaolude selgitamiseks kinni ning juhtunut uuritakse edasises menetluses.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre möönis, et politseini jõuab aina sagedamini selliseid juhtumeid, kus keegi püüab konfliktiolukorras oma sõna maksma panna relvaga veheldes. „Kahtlemata on politsei jaoks kõige ohtlikumad ning kõige kiiremat ja jõulisemat sekkumist nõudvad sündmused just nimelt need, kus mängus on relvad. Seda enamgi, et relva nägemata pole meil võimalik teha vahet, võis tegu olla õhupüstoli, stardirelva või tulirelvaga,“ kirjeldas operatiivjuht.

„Mistahes relvalaadse esemega vehklemine jäägu kinolinale, aga kindlasti ei ole see ei normaalne ega tolereeritav meie tänavapildis. Nii võib selline tegu kriminaalmenetluses kaasa tuua ka reaalse vabadusekaotuse,“ märkis Tambre lisades, et mistahes sarnases olukorras on ainuõige juhtunust viivitamata hädaabinumbril teada anda.