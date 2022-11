Ukraina tunnistas viimaks, et Poolasse kukkunud rakett võis olla ukrainlaste enda õhutõrjerakett

„Sellise õhutõrjelahingu tulemus võib olla mis tahes,“ ütles Ignat ja tunnistas, et vähemalt osa raketikildudest võis olla Ukraina päritolu. Ent see, kas Poolat tabanud raketiosad olid Ukraina või Vene päritolu, ei oma Ignati (ega ka Poola ja teiste lääneriikide) sõnul tähtsust, sest Venemaa kannab lõplikku vastutust Ukraina ründamise eest.

„Muidugi on vaja koos Poola partneritega uurida ja see lugu lõpetada. Inimeste hukkumine on suur tragöödia,“ ütles ta. „Ent kõik on unustanud, et Ukrainat tabas samal päeval ligi sadakond raketti,“ meenutas Ukraina õhujõudude juht.