Riia linnapea Leedu meediale: Kõlvart ütles, et pronkssõduri teisaldamine oli halvim otsus Tallinna ajaloos

Linnapea rääkis, kuidas võidusamba eemaldamine ja lammutamine oli nende jaoks väljakutse, sest kardeti, et algavad rahutused, nagu Eestis pronkssõduri teisaldamisel juhtus. „Lammutamine oli tõesti oskuslik operatsioon ja me olime selleks valmis, sest teadsime, mis juhtus Tallinnas 2007. aastal,“ ütles Staķis.

Staķis jätkas, et pidas punamonumentide eemaldamisega seoses nõu Vilniuse ja Tallinna linnapeadega, kuidas eemaldada neid võimalikult korrektselt ja valutult. „Kui on üks mees, keda võin oma sõbraks nimetada, on see Vilniuse linnapea Remigijus Šimašius. Arutasime ka seda, mis juhtus Vilniuses, kui ta linnapeaks saades 2015. aastal monumendi nõukogude kujud Rohelisel sillal maha lammutas,“ rääkis ta.