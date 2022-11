Ukraina presidendi nõunik: salakokkulepped on võimatud, kuna me ei kavatse venelaste ees iialgi põlvitada

Kolmapäeval antud pressikonverentsil mainis Zelenskõi oma äsjast kohtumist CIA juhi Bill Burnsiga ja vihjas, et lääneliitlastelt tulevate märkide järgi tahab Venemaa temaga salakõnelusi alustada. „Mina panin ette korraldada see avaliku foorumina, sest Venemaa peab sõda avalikult,“ lisas ta.

Pentagoni pressiesindaja John Kirby rõhutas, et USA ei avalda Ukraina võimudele survet Venemaaga läbirääkimist alustada.

„Ukraina president Zelenskõi otsustab, kas ja millal ta on läbirääkimisteks valmis ning missuguses formaadis need läbirääkimised toimuvad,“ rõhutas Kirby.

Kirby märkis, et Ameerika pool juhindub jätkuvalt põhimõttest, et Ukrainast ei räägita ilma Ukrainata. Ta kinnitas ka, et USA ja Venemaa esindajad suhtlevad küll omavahel, ent nendes vestlustes ei puudutata Ukraina sõja võimalikke lahendusi.